Vereadores de Rio Verde suspendem sessões ordinárias de março Prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública nesta segunda-feira (16) e teve um dos primeiros casos confirmados no Estado

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (17), a Câmara Municipal de Rio Verde informou que as sessões ordinárias de março vão ser adiadas. A medida faz parte de ações do poder público para ajudar na contenção do coronavírus. O município teve um dos primeiros casos confirmados em Goiás. O comunicado foi divulgado pelo presidente da Casa, Idelson Mendes, suspendendo as sessões que seriam realizadas entr...