Uma missão diferente Atendendo a demandas da Igreja Universal desde os 16 anos, Rogério Cruz agora está em uma posição inédita na vida

Missão dada é missão cumprida. Desde que saiu do Rio de Janeiro aos 15 anos de idade e um ano depois assumiu a responsabilidade por uma igreja em Santo André (SP), essa tem sido uma frase que marcou o percurso de Rogério Oliveira da Cruz, hoje com 54 anos, sempre a serviço do que se refere como “o grupo”, formado pela Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), Grupo R...