Quando o assunto é receber em casa, a cozinha sempre foi um dos lugares preferidos de muita gente. E não é por causa da proximidade do fogão ou da geladeira. Há muito tempo esse ambiente deixou de ser um espaço meramente funcional e tornou-se um lugar confortável e sofisticado para realizar reuniões com os amigos. O que não faltam são sugestões para deixá-lo ainda mais agradável e charmoso. Que tal colocar um jardim, prateleiras no lugar dos tradicionais armários suspensos ou quadros decorativos para deixar o visual com um ar bem jovem? Para ajudar na missão na hora de montar sua cozinha ou até mesmo para reformular, a convite do POPULAR os arquitetos Bruno Moraes, Aline Santos, Karina Korn, Cristiane Schiavoni e Gigi Gorenstein e os designers de interiores Rodrigo Borges e Larissa Leite dão dicas pontuais para quem não dispensa um bom bate-papo perto das panelas. Confira!