Selva de Petra

Unanimidade entre a crítica especializada, a lista de indicados na categoria melhor documentário surpreendeu os brasileiros. É que, ao lado dos americanos Indústria Americana (de Julia Reichert e Steven Bognar) e For Sama (Waad al-Kateab e Edward Watts), do italiano The Cave (de Firas Fayyad) e do russo Honeyland (de Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska), está Democracia em Ver...