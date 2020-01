Se para acertar nas compras é essencial ser fiel ao próprio guarda-roupa, para respeitar seu estilo é preciso conhecê-lo. Nessa missão a consultoria de imagem é uma ferramenta e tanto. Com ela é possível descobrir, por exemplo, as cores que mais favorecem cada tom de pele, as modelagens que mais se encaixam em determinado formato de corpo e a mensagem que cada um quer passar ao escolher as peças no armário. Na opinião da consultora de estilo Lidi Santos, o processo, que leva em conta a coloração do cabelo e dos olhos, o biotipo e o gosto pessoal, é uma mão na roda para quem não sabe exatamente o que comprar na temporada de liquidações.

“Para aproveitar as promoções de forma consciente é fundamental se conhecer de fato, olhar para dentro e fazer um planejamento. Para algumas pessoas, por exemplo, comprar o clássico pretinho básico é muito, já que ela pode ter várias peças do tipo no seu armário. Pode ser também que o preto não esteja em sua cartela de cores, que simplesmente não faça seu estilo ou não componha a sua proposta de imagem”, defende Lidi. Na opinião da profissional, o processo de autoconhecimento vai tornar as compras mais assertivas, assim como o descarte de roupas e a montagem de looks, em qualquer época do ano.