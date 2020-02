Roteiro de fim de semana

HOJE TEATROArigó – Monólogo com Ezequiel Vasconcelos. No teatro do Centro Cultural UFG, às 20 horas. Entrada franca (retirada de senha uma hora antes do espetáculo). Classificação etária: 12 anos. Avenida Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. DANÇAO Broto – Com Adriano Garibaldi Núcleo de Dança. No Teatro Sesc...