Resumo de novelas deste sábado (8)

Éramos Seis Lola fica desolada com a morte de Carlos e Afonso se penaliza com seu estado. Toda a família sofre a perda de Carlos. Justina tem uma lembrança de seu pai e Adelaide se interessa. Emília obriga Justina a tomar medicações. Inês afirma a Afonso que está se sentindo como uma viúva. Alfredo promete mudar para ajudar Lola. Julinho chega para o velório do irmão...