Resumo de novelas deste sábado, 15

Éramos Seis Lola tenta se manter forte diante de Alfredo. Genu pede que Lúcio se cuide. Julinho decide ficar no Rio de Janeiro. Soraia pede que Julinho termine seu noivado. Zulmira se recusa a conceder o desquite a Felício. Alfredo se despede, e Inês pede para conversar com o rapaz. Selma comenta com Adelaide que gostaria de tentar um novo método de tratamento ...