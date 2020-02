Os artistas Marcelo Marostica, Fabrício Tavares (Truculento), Sertão Kosmico e Rustoff estão com a mostra Cola aberta na galeria de arte do Lowbrow Lab Art & Boteco. A coletiva de 24 peças no total, que variam entre as técnicas de colagem sobre papel, acrílica sobre tela, lambe-lambe sobre parede e em madeira e estêncil. A curadoria da mostra é de Roan, proprietário da casa. A visitação, fora os horários de shows, é gratuita.

Marcelo Marostica (foto) começou seus estudos em colagem em 2016 e, a partir daí, se aventurou em mixar técnicas variadas à colagem, até que chegou às paredes das ruas de Goiânia, lugar onde nasceu, em forma de lambe-lambe. Hoje, visa o regionalismo e os tons modernistas das cores em mix de técnicas. Já participou de diversas exposições e murais.

Fabrício Tavares (Truculento) é goiano. Fez seus primeiros atos artísticos no banheiro de seu colégio, em sua infância, em 2006. Retornou às atividades em 2018, quando foi convidado a realizar um mural no Centro de sua cidade natal, Goiânia, por Fernando Ferreira (2F), artista que o influenciou com diversas referências e “com uma outra visão sobre a arte”, conta o artista. Desde então, vem atuando por meio de seus rabiscos, colagens nas ruas e peças emolduradas se expressando.

Sertão Kosmico, também conhecido como Manolo ou Maranhense pelo povo matense da região do Segredo, é “astrólogo-sertanejo e oncista”, como ele mesmo diz. Nasceu ema Boca-de-Fornalha, sertão da Paraíba. Colecionador de imagens e citações dos povos originários, recorta, cola e prega.

Diogo Rustoff, goianiense, fez seus primeiros trabalhos com estêncil em 2006, influenciado por artistas de rua, arte punk e estêncil de protestos. Desde então, explora a técnica para os mais variados fins, incluindo o lambe lambe. Seu trabalho tem como principal objeto de pesquisa a figura humana, tipos urbanos e juventude. Em seu currículo, possui várias exposições de arte, coletivas e individuais; participações em festivais de arte urbana e murais realizados por onde passa.

SERVIÇO

Exposição coletiva: Cola – Fabrício Tavares, Marcelo Marostica, Sertão Kosmico e Rustoff

Visitação: Em dias de funcionamento da casa, a partir das 19 horas

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, nº 1.684, Setor Sul)

Informações: 3991-6175

Entrada franca, fora dos horários de shows