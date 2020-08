Aos 63 anos, a psicóloga Regina Célia Alves de Castro Fernandes mantém uma rotina de cuidados com a pele que vem desde a juventude. Evitar a exposição solar e consultas frequentes em dermatologistas são alguns dos hábitos adquiridos, que incluem o uso do colágeno. “Na verdade, quem primeiro indicou foi minha nutricionista. Depois, a própria dermato falou dos benefícios. Faço uso constante há oito anos para evitar a flacidez na pele e dar mais firmeza”, conta.

Nas mulheres, após os 50 anos, a redução da produção de colágeno pelo corpo ocorre de forma ainda mais rápida, restando apenas cerca de 35% do que era produzido na juventude. “A partir dos 30 anos, para as mulheres seria recomendada a suplementação, e, a partir dos 50, ela seria ainda mais importante. O colágeno é suplementado por via oral, em pó ou cápsulas. É importante também que a pessoa tenha hábitos saudáveis para a pele, como uso do filtro solar, sabonetes adequados ao tipo de pele e produtos de uso tópico prescritos pelo dermatologista que potencializam sua ação”, ressalta a dermatologista Maria Lígia de Moura Mendonça.

Não é por acaso que o colágeno é conhecido como a proteína da beleza. “Justamente por esse poder que tem de dar firmeza à pele. Com o passar dos anos, a produção diminui e como consequência aparecem as rugas, a perda de elasticidade e de firmeza, que é a flacidez. Quando temos o colágeno em plena produção, os tecidos são firmes, a pele tem um tônus legal. Com a queda da produção, a pele começa a apresentar esses probleminhas”, explica a dermatologista Paula Azevedo.

Excesso de sol, tabagismo e falta de hidratação fazem com que a pele perca saúde de forma mais acelerada. Porém, a suplementação com colágeno não é indicada em todos os casos. “Nós recomendamos para as pessoas que têm realmente uma tendência genética a ter uma pele mais flácida ou para aqueles pacientes que vão poder dar continuidade a um tratamento longo porque não adianta tomar por períodos curtos”, ressalta Paula.

Os profissionais são unânimes ao explicar que o suplemento de colágeno, sozinho, não fará milagres. Tratar bem a pele envolve uma rotina de cuidados, que vai desde o básico - filtro solar, limpeza adequada e hidratação - até cuidados mais específicos, onde o colágeno é um deles. Nos consultórios, tem feito muito sucesso o uso de bioestimuladores de colágeno injetáveis, produtos de alta tecnologia que estimulam a produção de colágeno, deixando a pele mais firme e com menos flacidez.

Atualmente, no Brasil, são utilizados como bioestimuladores a hidroxiapatita de cálcio, o ácido poli-L-lático e a policaprolactona. “São produtos injetáveis e seguros, desde que feito com técnica por médico habilitado. Sua aplicação é feita no consultório, não necessitando de repouso, o paciente pode manter normalmente suas atividades. Podem ser usados tanto na face como no corpo e o resultado é visto em média após dois meses”, explica Maria Lígia. Além disso, procedimentos realizados no consultório do dermatologista, como toxina botulínica, preenchimentos bioestimuladores e lasers potencializam e aceleram a produção de colágeno, trazendo resultados de forma mais rápida.