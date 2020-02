Projeto Café Com Pedro abre a temporada 2020 nesta quarta (12) Primeira edição do evento traz uma roda de conversa sobre Mauro Borges Teixeira, primogênito de Pedro Ludovico

O Museu Pedro Ludovico abre nesta quarta-feira, às 17 horas, a temporada 2020 do projeto Café Com Pedro. A primeira edição do evento traz uma roda de conversa sobre Mauro Borges Teixeira, primogênito de Pedro Ludovico, que tem seu Centenário de nascimento comemorado no próximo sábado, dia 15. O evento será realizado no jardim do museu, em um bate-papo regado ao tradiciona...