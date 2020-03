Preso suspeito de tentar furtar loja na região da 44, em Goiânia

Um homem, que aproveitou o fechamento das lojas na região da 44 após o decreto do governo para evitar aglomerações por conta do coronavírus, foi preso tentando furtar um comércio, na madrugada desta sexta-feira (20), na Avenida do Contorno, em Goiânia. O suspeito e mais dois homens usaram uma marreta para fazer um buraco na parede de uma loja de roupas. O trio i...