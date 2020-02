Preconceito, uma realidade Fahim tem inspiradora trama sobre clandestinos

O diretor Pierre-François Martin-Laval, de A Chance de Fahim, que será exibido hoje na mostra O Amor, a Morte e as Paixões, conta que estava no carro, ouvindo rádio, quando soube da história do menino de Bangladesh que vivia clandestino com o pai na França e havia vencido um torneio juvenil de xadrez. Martin-Laval interessou-se pela história, e foi atrás do l...