Peça de Gregorio Duvivier que leva linguagem dos memes à mitologia vira livro

Sísifo, título do espetáculo do ano passado - e do livro com o texto da peça, que Gregorio Duvivier e Vinicius Calderoni lançam agora -, é o nome de um grego que enganou a morte duas vezes. Mas não foi por essa façanha que ele ficou famoso, e sim por ter sido condenado pelos deuses do Olimpo a empurrar uma enorme pedra montanha acima. Ao chegar no topo, porém, a pedr...