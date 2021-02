Pastores com jornada bastante semelhante

A história de Cláudio José Pires do Nascimento, de 50 anos, é muito semelhante a de Rogério Oliveira da Cruz, de 54. Ambos são pastores da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), estão na mesma faixa etária, são do Rio de Janeiro e Cláudio foi enviado pela igreja a Goiás cerca de um ano antes de Rogério, que veio inicialmente pelo Grupo Record. Ambos cumpriram dois ...