“Antes de levar, olhe para a peça e pense se você compraria aquele item pelo preço cheio. Se a resposta for não, vale repensar a tal ‘chance de ouro’ da liquidação.” A dica é da consultora de imagem Clau Oliveira, que aponta a euforia como um dos principais inimigos de quem espera o ano todo pelas grandes promoções. “Por mais barata que seja, se você compra e não usa, no final das contas a peça acaba saindo cara”, alerta, destacando os três principais erros de quem ama uma promoção: aposta em numerações erradas, fuga do estilo próprio e opção por peças que não combinam com alguma coisa que a pessoa já possua.