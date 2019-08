Vídeos Vera Bicalho sobre políticas públicas: "é preciso ter um olhar mais apurado para a cultura" A produtora cultural e ex-bailarina participou de live no novo web estúdio do POPULAR e também adiantou os detalhes do espetáculo 'Estou sem Silêncio', que será apresentado no dia 24 de agosto, no Teatro Goiânia

A produtora cultural Vera Bicalho, diretora da Quasar Cia de Dança, concedeu entrevista na tarde desta terça-feira (6) na semana de inauguração do novo web estúdio do jornal O POPULAR. No bate-papo, a ex-bailarina adiantou os detalhes do espetáculo Estou sem Silêncio, que será apresentado no dia 24 de agosto, no Teatro Goiânia. Na entrevista, Vera também falou ...