Presos do complexo prisional de Aparecida de Goiânia se rebelaram no início da tarde desta quinta-feira (19). Registros mostram destruição, gritos e pessoas feridas. Nas imagens, os detentos gritam dizendo que estão sendo atingidos por armas da polícia penal. Na entrada do complexo, há registro de movimentação constante da entrada de veículos de forças de segurança.

Assista aos vídeos completos: