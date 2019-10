Vídeos Veja o que foi notícia no ProsaNews desta sexta-feira

Assista ao ProsaNews desta sexta-feira (18) e fique por dentro das principais notícias do dia, como o avanço das manchas de óleo em Pernanbuco à Praia dos Carneiros, com entrada ao vivo do jornalista Felipe Vieira, do Jornal do Commércio (Recife-PE), e a prisão do suspeito de agredir e arrastar uma mulher durante um assalto, na Avenida 136, em Goiânia. O ProsaNews vai ao ar de segun...