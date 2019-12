Vídeos "Vamos militarizar todas as escolas da periferia de Goiânia", diz José Nelto Deputado federal do Podemos é pré-candidato a prefeito da capital e foi convidado do programa Jackson Abrão Entrevista

O deputado federal José Nelto (Podemos) disse nesta segunda-feira (23), em entrevista ao programa 'Jackson Abrão Entrevista', ao vivo nas páginas do POPULAR no Facebook e Youtube, que pretende militarizar todas escolas da periferia de Goiânia, caso seja eleito prefeito na disputa de 2020. Seguindo a série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia, José N...