Vídeos "Vai afetar a educação do trânsito", diz Fernando Santana sobre fim de multas por videomonitoramento Segundo o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, mudança significa retrocesso

A decisão da Justiça Federal sobre o fim do uso de vídeomonitoramento para autuar situação como a falta do uso de segurança, uso do celular e excesso de velocidade é vista com maus olhos por Fernando Santana, secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Segundo Santana, as câmeras tinham conttibuido na diminuição de 100 autuações diárias em regiões como a...