Vídeos “Uma gestão focada em obras e não no ser humano” diz Dra. Cristina sobre governo de Iris Rezende Nesta segunda-feira (02) o programa ‘Jackson Abrão Entrevista’ falou com Dra. Cristina (PSDB), ela é vereadora em Goiânia, está em seu segundo mandato e agora foca na prefeitura da capital

Nesta segunda-feira (02) o ‘Jackson Abrão Entrevista’ falou com Cristina Lopes Afonso, popularmente conhecida como Dra. Cristina. É vereadora em Goiânia, está em seu segundo mandato e agora foca na prefeitura da capital. Faz parte do PSDB, mas para as eleições de 2020 analisa a mudança de partido, dois nomes já rodeiam a pré-candidata, o PDT e o PL. “Minha preferência é...