O diretor do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Fábio Castro, responde perguntas dos internautas sobre os principais pontos propostos pelo governo Você tem dúvidas sobre a reforma da Previdência apresentada pelo Governo Bolsonaro? Ela altera profundamente o sistema de aposentadorias e pensões no Brasil. Para explicar melhor as propostas e responder a ques...