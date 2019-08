Vídeos "Tô no auge da minha carreira e nunca estive tão feliz na minha vida", afirma Mônica Martelli Atriz retorna a Goiânia com a peça "Minha Vida em Marte"

Em única apresentação em Goiânia, a atriz Mônica Martelli chega ao Teatro Rio Vermelho com a peça 'Minha Vida Em Marte Ao Vivo' neste sábado (17), às 18h, mas antes conversou com O POPULAR. Em 'Minha Vida em Marte', Martelli volta a dar voz a Fernanda, agora com 45 anos, à procura de respostas para a sobrevivência conjugal. A personagem está casada há oito anos, ...