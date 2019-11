Nesta segunda-feira (11), o programa Jackson Abrãao Entrevista segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Major Araújo (PSL) é deputado estadual e já foi vice do atual prefeito Iris Rezende (MDB), porém renunciou e agora pretende disputar o cargo maior.

O Major afirma ter sofrido com a cúpula do MDB e teve decepções com Iris, o que levou à renúncia: “Ele (Iris Rezende) é muito centralizador e eu vi que não teria espaço, eu gosto de participar, luto por aquilo que defendo e acho que ser vice não é uma boa, eu quero contribuir como prefeito”.

Um dos pontos mais focados na pré-campanha é a construção de um metrô em Goiânia. O pré-candidato vê a pauta como solução de inúmeros problemas da capital, como monopólio das empresas de ônibus. Segundo ele, é um meio de transporte democrático e essencial para a revitalização do centro da cidade e a melhoria da mobilidade urbana.

Major Araújo reconhece a dificuldade de um projeto de tamanha proporção, mas não vê outra forma para resolver os problemas. “Eu vou iniciar o metrô e vamos fazer um trecho, será um caminho sem volta e os próximos prefeitos vão ter que ampliar porque a população vai cobrar isso” ressalta.

O PSL é o terceiro partido que o pré-candidato participa, ele já integrou o PRB, em que foi expulso, e do PRP, que saiu por causa da extinção do mesmo. Questionado sobre a instabilidade do presidente Jair Bolsonaro no PSL, Araújo afirma que o partido está consolidado em Goiás e não pensa em sair: “sou bolsonarista, continuarei sendo bolsonarista, mas vou continuar no PSL”.

O pré-candidato comenta os rumores de que Iris Rezende não irá se candidatar à reeleição: “O Iris é candidato, ele está trabalhando, as obras nesse momento já demonstram isso, tem uma conotação eleitoral e eu não tenho dúvidas que ele vem, e eu quero concorrer com ele, quero debater Goiânia.” finaliza.