Vídeos Seu Waldemar e Ana Clara Paim falam do ‘No Balaio’, novo programa da TV Anhanguera Atração vai ao ar nas tardes de sábado e traz muita goianidade, cotidiano das cidades, diversão, cultura, interatividade e descontração

Tem novidade na telinha da TV Anhanguera. As tardes de sábado dos goianos agora passam a ter mais goianidade, diversão, cultura, interatividade e descontração com o programa 'No Balaio'. A nova atração será comandada pela atriz e escritora Ana Clara Paim e pelo humorista Seu Waldemar. O programa envolverá 'personagens da vida real' e mostrará iniciativas que somam ...