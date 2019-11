Vídeos Salpicão de frango com maionese, limão siciliano e banana passa do chef André Barros; aprenda Goiano é um dos selecionados do reality Mestre do Sabor, da Rede Globo

Salpicão é um clássico da cozinha brasileira. E existem diversas formas e maneiras de preparar um bom salpicão. Hoje, apresentamos a versão favorita do chef goiano André Barros, que representa Goiás no reality show o Mestre do Sabor. A dica do chef é temperar bem frango e utilizar a maionese light junto com creme de leite fresco para deixá-la um pouco mais leve. ...