Vídeos Saiba o que pode levar à demissão por justa causa A advogada Ingrid Platon mostra as principais causas que podem levar o funcionário a ser desligado por justa causa

No Direito e Trabalho desta terça-feira (21), a advogada Ingrid Platon mostra as principais causas que podem levar o funcionário a ser desligado por justa causa. Prevista no artigo 482 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), a demissão por justa causa é a pior penalidade que um patrão pode aplicara um empregado. As regras da legislação servem para...