Ao POPULAR na manhã desta segunda-feira (30), durante o programa Jackson Abrão Entrevista, o Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), anunciou que as comemorações do aniversário de Goiânia deste ano, em outubro, terão duração de uma semana e contarão com a entrega de obras na capital.

O prefeito também anunciou durante a entrevista que Goiânia terá um “Natal diferente” em 2021 e para "todos", mas não especificou o que será feito.