Vídeos Resenha na redação: tragédia do Palmas e clubes goianos em campo Programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas, com comentários sobre os principais assuntos do esporte

As vitórias dos clubes goianos e a tragédia que vitimou quatro jogadores e o presidente do Palmas, além do piloto, em uma queda de avião são os temas do Resenha na Redação desta segunda-feira (25). Convidado do programa, o editor do ge.globo de Goiás, Fernando Vasconcelos, comentou sobre os principais assuntos após o fim de semana de futebol. Todos os goianos ven...