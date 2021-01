Vídeos Resenha na redação: papo sobre futebol nesta segunda-feira (11) Programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas, com comentários sobre os principais assuntos do esporte

No Resenha na Redação desta segunda-feira (11), a apresentadora Paula Parreira recebeu o jornalista e narrador da CBN Vinícius Moura para comentar os principais temas do fim de semana. O Goiás perdeu para o Inter no Beira-Rio e o Atlético-GO empatou com o Bahia em casa, no Accioly. A vitória do Vila Nova colocou o clube colorado de volta aos trilhos na busca pelo a...