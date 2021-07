Vídeos Resenha na Redação: goianos no Campeonato Brasileiro e Argentina campeã Goiás perde, Vila Nova vence e Atlético-GO empata. Argentina e Itália conquistam títulos. Tudo sobre o fim de semana de futebol

Tem papo sobre futebol goiano por aqui! O empate do Atlético-GO com o Juventude é um dos assuntos do Resenha na Redação desta segunda-feira (12). Na Série B, os goianos jogaram semana passada: o Vila Nova venceu o Remo e o Goiás perdeu para o Náutico. No meio desta semana, tem mais desafios. O fim de semana foi de decisões continentais. A Argentina ganhou a Copa...