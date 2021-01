Vídeos Resenha na redação: acesso do Vila Nova é o tema desta segunda-feira (18) Programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas, com comentários sobre os principais assuntos do esporte

No Resenha na Redação desta segunda-feira (11), o acesso do Vila Nova à Série B é o principal tema. A apresentadora Paula Parreira recebeu o comentarista da CBN/Goiânia José Roberto Silva e o crítico de cinema e professor Lisandro Nogueira. O programa Resenha na Redação vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas, com comentários sobre os principais assuntos do esp...