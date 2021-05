Vídeos Resenha na Redação (3/5): semifinais do Goianão e Atlético-GO na Sul-Americana Os jornalistas Paula Parreira e Fernando Vasconcelos, do ge.globo/go, debateram a pauta da semana

Estão formadas as semifinais do Campeonato Goiano 2021. O Atlético-GO, que tem a melhor campanha do Estadual, pega o Grêmio Anápolis. Aparecidense e Vila Nova se enfrentam no outro duelo. Este foi o principale tema do Resenha na Redação, programa esportivo semanal do POPULAR, desta segunda-feira (3/5). A editora de Esporte do POPULAR, Paula Parreira, recebeu o e...