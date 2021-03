Vídeos Resenha na Redação (29): volta do Goianão, Copa do Brasil e Brasileirão Programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas, com comentários sobre os principais assuntos do esporte

O Campeonato Goiano volta nesta quarta-feira (31), após duas semanas de paralisação. Este é um dos assuntos do Resenha na Redação desta segunda-feira (29), que também abordou o Campeonato Brasileiro, que tem tabelas divulgadas e limitação de técnicos, e Copa do Brasil, com as eliminações dos goianos Goianésia e Jaraguá. A jornalista Paula Parreira e o convidado, Rodrig...