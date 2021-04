A rodada de abertura das quartas de final do Campeonato Goiano foi o tema do Resenha na Redação, programa esportivo semanal do POPULAR, desta segunda-feira (26/4).

O repórter João Paulo Di Medeiros e o comentarista da CBN/Goiânia, José Roberto Silva, debateram os quatro jogos do fim de semana: vitória do Atlético-GO sobre o Goiás por 3 a 0, triunfos de Aparecidense e Vila Nova sobre Jataiense e Anápolis, respectivamente, pelo mesmo placar, além do empate sem gols entre Grêmio Anápolis e Iporá.

O programa Resenha na Redação vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas, com comentários sobre os principais assuntos do esporte, em geral, e do futebol, em particular. Quem acompanha pode sempre comentar e ter sua opinião em evidência no programa.

Veja o programa na íntegra: