Vídeos Resenha na Redação (22): Goiás na Série B, Atlético-GO na Sula Análises da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro estão no Resenha na Redação desta segunda-feira (22)

A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro foi um dos temas do Resenha na Redação desta segunda-feira (22). As jornalistas Paula Parreira, editora de Esporte do POPULAR, e Karina Azevedo, repórter do Globo Esporte, comentaram o rebaixamento do Goiás e a classificação do Atlético-GO para a Copa Sul-Americana. Ainda teve papo sobre a final do Goianão 2020, que se...