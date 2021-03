Vídeos Resenha na Redação (22/3): paralisação do futebol por causa da Covid-19 Programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas, com comentários sobre os principais assuntos do esporte

O futebol goiano vive nova paralisação por causa de medidas de restrição no combate à pandemia da Covid-19. O Estadual está paralisado, mas os clubes querem seguir com treinos. Alguns até já fazem atividades. João Paulo Di Medeiros, jornalista do POPULAR, recebe o editor do ge.globo/go Fernando Vasconcelos para debater os temas da semana no esporte. O progra...