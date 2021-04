Vídeos Resenha na Redação (19/4): Goianão e Sul-Americana O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas

A penúltima rodada do Campeonato Goiano, que se encaminha para fechar a 1ª fase, e a estreia do Atlético-GO na Sul-Americana estão na pauta do Resenha na Redação, programa esportivo semanal do POPULAR, desta segunda-feira (12/4). A editora de Esporte, Paula Parreira, debateu os assuntos do dia com o convidado Alex Rodrigues, repórter e narrador da CBN/Goiânia e narr...