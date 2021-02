Vídeos Resenha na Redação (15): Série A, Copa Verde e semi do Goianão Jornalistas analisam os últimos resultados do futebol goiano

No Resenha na Redação desta segunda-feira (15), o debate girou em torno da vitória do Goiás e da derrota do Atlético-GO na Série A do Brasileiro. Além disso, tem a discussão sobre o Vila Nova, que abriu a semifinal da Copa Verde em desvantagem, e virão, nesta semana, os jogos da semifinal do Goianão. A apresentadora e editora de Esporte do POPULAR Paula Parreira recebe...