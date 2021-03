Vídeos Resenha na Redação (15): Goianão 2021 e Copa do Brasil Programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas, com comentários sobre os principais assuntos do esporte, em geral, e do futebol, em particular

A vitória da Aparecidense por 3 a 0 sobre o Goiás, neste domingo (14), foi um dos temas do Resenha na Redação desta segunda-feira (15). O programa é semanal e debate os principais temas do esporte. Outros assuntos na pauta foram: vitórias de Atlético-GO e Vila Nova no Campeonato Goiano e Copa do Brasil, com o Goiás já eliminado e quatro clubes do Estado em campo n...