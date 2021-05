Vídeos Resenha na Redação (10/5): final do Goianão e Copa Sul-Americana Programa de debate esportivo vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas

A finalíssima do Campeonato Goiano está definida e o Resenha na Redação desta segunda-feira (10) analisou o duelo entre Vila Nova e Grêmio Anápolis. O Vila Nova eliminou a Aparecidense na semifinal e pegará o clube anapolino, que despachou o favorito Atlético-GO. A editora de Esporte do POPULAR, Paula Parreira, conversou sobre a decisão com o coordenador de Esportes da TV Anhanguera, Renato Scavazzini. A Copa Sul-Americana também entrou na pauta. ...