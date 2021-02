Vila Nova tricampeão da Série C, vitória do Atlético-GO e derrota do Goiás na Série A nacional e o Palmeiras campeão da Copa Libertadores são os temas debatidos no Resenha na Redação desta segunda-feira (1º).

A apresentadora e editora de Esporte Paula Parreira recebeu o convidado Alex Rodrigues, repórter e narrador da CBN Goiânia.

O programa Resenha na Redação vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas, com comentários sobre os principais assuntos do esporte, em geral, e do futebol, em particular. Quem acompanha pode sempre comentar e ter sua opinião em evidência no programa.