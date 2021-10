O repórter Kleber Teixeira se emocionou ao noticiar que o Hospital Giselda Trigueiro, na Região Metropolitana de Natal, no Rio Grande Norte, refêrencia no atendimento à Covid-19 no Estado, não registra mortes pela doença há 30 dias. O caso aconteceu durante a edição de terça-feira (5) do RN1, telejornal da Inter TV Cabugi, afiliada a TV Globo.



"A gente passou por momentos muito difíceis, sim, tendo que dar essas notícias. Foram 7.343 mortes até agora por Covid e quando a gente vê uma notícia como essas (30 dias sem mortes), não tem como não desabar", explicou o repórter em meio às lágrimas.



Em seguida, o jornalista relembra a importância da vacinação, apontada como principal responsável pela queda no número de mortes por Covid-19. "(A vacinação) que o governo aponta como o que está resolvendo, está derrubando a pandemia. A gente está com 76% da população vacinada aqui no estado, mais de 1 milhão de pessoas totalmente vacinadas", pontuou o jornalista, que pediu desculpas pela emoção.