Pelo segundo dia seguido, aqueles que buscam regularizar seu CPF para cadastro no auxílio emergencial do governo federal formaram fila e aglomeração na porta da sede da Receita Federal, em Goiânia.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, o horário de atendimento na Receita Federal na capital está restrito das de 7 horas às 13 horas. E somente para pessoas com agendamento, realizado no site do órgão. Mas como informa o auditor fiscal e supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins, é possível resolver irregularidades do CPF pela internet.

Segundo a Receita Federal, o cidadão que não conseguir realizar o cadastro para auxílio emergencial no site da Caixa Econômica Federal, por eventuais inconsistências apontadas no seu CPF, deverá realizar a consulta no site da Receita Federal ou no App Consulta CPF, e não verificando nenhuma divergência, poderá refazer a solicitação junto ao sistema da Caixa.

Outra boa notícia, informa Jorge Martins, é que a Receita Federal irá neste momento ‘liberar’ os CPFs suspensos por causa do Título de Eleitor. É que há eleitores obrigados a votar e que não votaram ou justificaram. Nesses casos, a Justiça eleitoral cancela o Título de Eleitor e, por consequência, os CPFs das pessoas nessa situação também são suspensos.