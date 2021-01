Vídeos ProsaNews: Veja os destaques desta segunda-feira (25) Governo de Goiás propõe Lei Seca para frear contaminação de Covid-19

Em conferência com prefeitos e representantes do setor produtivo, poder Judiciário e sociedade civil, o governador Ronaldo Caiado expôs a intenção de iniciar uma Lei Seca em todos os municípios, com a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas a partir das 22 horas. Além disso, haverá um reforço na fiscalização quanto à realização de eventos. Saiba mais a...