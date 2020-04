Assista ao ProsaNews e fique por dentro das principais notícias desta segunda-feira, 27, com destaque às atualizações do número de casos de Covid-19 em Goiás, que já passa de 600, e a alta hospitalar de Waldemar Neto, humorista e apresentador do programa “No Balaio”.

O boletim diário vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 12h e 17h, no Facebook, YouTube e portal do Jornal O Popular.