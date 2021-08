Vídeos ProsaNews: Testemunha afirma que fiéis sabiam sobre acusações de crimes sexuais contra pastor Veja também: Walkyria Santos fala sobre a morte precoce do filho; Pai se nega a assinar termo de responsabilidade, ameaça funcionários e é detido em Goiânia

Uma das testemunhas que denunciaram o pastor Esney Martins da Costa, presidente da igreja evangélica Renascendo para Cristo, do Setor Oeste, em Goiânia, afirma que a comunidade do templo sabia dos crimes sexuais cometidos pelo líder religioso contra fiéis. Veja também: 'Internet está doente', diz Walkyria Santos sobre morte do filho adolescente; Pai se nega a assi...