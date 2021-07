Vídeos ProsaNews: PM é filmado agredindo homem; Morre João Rocha, ex-diretor do Grupo Jaime Câmara Veja também: Polícia indicia mulher e ex de Lázaro Barbosa por ajuda em fuga

O policial militar e gerente de atendimento do Procon Goiás, tenente Wilson Silva Oliveira, foi exonerado do cargo após ter sido filmado, armado, agredindo um homem em um bar de Santa Terezinha de Goiás, no norte do Estado no último sábado (24). Veja também: João Rocha, ex-senador e ex-diretor do Grupo Jaime Câmara, morre de Covid-19 aos 80 anos. Polícia indicia mulher...