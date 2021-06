Vídeos ProsaNews: Os detalhes da morte de Lázaro Barbosa Veja também: O POPULAR registra momento em que fazendeiro tenta despistar forças policiais. Secretaria de Segurança Pública de Goiás acredita que Lázaro estava sendo auxiliado por outras pessoas

O corpo de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, foi identificado nesta segunda-feira (28) pela impressão digital por meio do trabalho do Instituto de Identificação da Polícia C...